Washington Ortega: "Tenemos muchas ganas de ir por la gloria"

El arquero de La Equidad, Washington Ortega, habló con El VBar de Caracol Radio sobre el presente del equipo en los cuadrangulares semifinales de la Liga Colombiana. Entre tanto, se refirió a su recuperación del nivel y lo que esperan para la fecha final.

Sobre cómo fue tomando confianza y recuperando su nivel al llegar al conjunto bogotano, dijo: "Como siempre digo, al principio me costó por la altura, el primer partido fue muy bueno, después jugar a las dos de la tarde, eso a mí me afectó un poco y se sentía el ahogo y el balón se me iba rápido, también la pelota acá va más rápido, pero ahora estoy disfrutando".

A su vez, resaltó que el equipo de a poco fue tomando la idea de juego del entrenador: "Creo que fuimos de menos a más. Costó un poco agarrar la idea al principio, pero estamos muy bien, jugando buen fútbol, nos estaba costando de visitante y lo logramos hacer, de local nos hacemos muy fuerte, los equipos que vienen acá saben que van a sufrir", comentó.

Por su parte, respecto a la presión que tiene el plantel, mencionó: "La presión la ponemos nosotros mismos, tenemos mucha ambición, muchas ganas de ir por la gloria, de salir campeón y la presión la ponemos nosotros. No es que tengamos la tribuna como otros equipos, pero la presión la ponemos nosotros, de ir siempre por más, de querer más", concluyó.