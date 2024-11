No aparecen los padres de 4 menores emberá abusados en La Rioja: secretario de Integración

El secretario de Integración Social de Bogotá, Roberto Angulo confirmó el abuso de cuatro menores de edad pertenecientes a la comunidad Emberá Katío que habitan en la Unidad de Protección Integral- UPI La Rioja, en el centro de la ciudad.

De acuerdo con el funcionario, apenas se conocieron los hechos la administración activó la ruta para atender a los menores a través de los servicios de salud, con el apoyo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y el Grupo de Infancia y Adolescencia de Policía.

Los cuatro niños están al cuidado de las autoridades y siguen siendo valorados en el Hospital Santa Clara, mientras se adelantan las investigaciones correspondientes. Según indicó el secretario en 6AM de Caracol Radio, al momento no han logrado tener una comunicación con los padres de los menores, quienes se encuentran hace dos meses fuera de Bogotá:

Explicó que el caso se conoció en la tarde de este jueves, cuando dos de los menores manifestaron al equipo de salud de la UPI La Rioja que tenía malestar y fueron valorados, confirmándose el abuso sexual. El funcionario Angulo agregó que, estos niños alertaron que ocurrió la misma situación con su hermana menor de 13 años y a otra niña de 14 años de la misma comunidad:

“Ayer, cerca de las 4:30 de la tarde, dos niños se acercaron al equipo de salud que está en La Rioja, dos niños Emberá Katío y les comentaron que se sentía mal, que estaban como con malestar. Ahí mismo fueron evaluados y se activaron las alarmas con la Secretaría de Salud, en donde estos niños fueron trasladados al Hospital Santa Clara, allí fueron evaluados activándose código blanco en ambos casos confirmando un abuso sexual. Estos dos niños de 10 años nos direccionan a una hermanita de ellos de 13 años y a otra niña de 14 años, que también forma parte de este grupo como de amigos”.

En el caso de las niñas, el secretario de Integración comentó que se activó también la ruta con el ICBF y la Fiscalía General. Incluso, a una de las menores tuvieron que buscarla por la vía del colegio para ser llevadas al Hospital Santa Clara, donde continúan hospitalizadas y se les está brindando atención médica especializada: “a ellas les fue descartado el código blanco, pero seguimos con el ICBF por la ruta de abandono, ya que no aparecen los padres en ninguno de los casos. En los dos primeros niños de 10 años, ellos dicen que sus padres no están en La Rioja hace más de dos meses y en los otros dos casos están activadas las rutas por abandono”.

“Algunos voceros de La Rioja no permiten que los niños accedan a nuestros servicios”

La ausencia de sus padres ha aumentado la preocupación sobre su situación de vulnerabilidad de los menores de edad y jóvenes que ingresan a esta Unidad de Protección que hace parte del contexto pedagógico internado del Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud-IDIPRON:

“Es una situación lamentable. Nosotros como distrito rechazamos esta situación, estamos trabajando permanentemente por la protección de estos niños, hemos podido entrar con nuestros servicios de Integración Social, pero hay algunos voceros de La Rioja que no permiten que los niños accedan a nuestros servicios. Nosotros en Integración Social hicimos una revisión y ninguno de los cuatro niños que están en esta situación ha estado en nuestro servicio, es decir, forma parte de los niños que no están siendo protegidos, porque los voceros no nos han permitido llegar a ellos”.

Aclaró que, estos menores forman parte de núcleos familiares que están en La Rioja, en donde casi siempre tienen un pariente o acudiente que “son flotantes porque van y vienen, pero necesariamente están en su comunidad, La Rioja y los hogares que están ahí los rodean a ellos supuestamente como el primer anillo que son, después de la familia y es la comunidad”.

Acciones del Distrito para proteger en las UPI

Señaló además, que el Distrito junto con las autoridades correspondientes han puesto en marcha estrategias similares en otros asentamientos donde residen comunidades indígenas, como el Parque Nacional y la UPI La Florida para fortalecer la presencia institucional en dicho asentamiento.

En las últimas semanas adelantaron espacios de diálogo con los líderes de la comunidad Emberá que habita en la UPI y se puso en marcha una estrategia de acceso a la oferta social de infancia de Integración Social, como es el caso del Centro Amar que atiende en promedio a 50 niños, niñas y adolescentes de La Rioja:

“No en todos los casos hemos podido actualizar la caracterización es otra de las barreras que nosotros tenemos. El diálogo con los voceros es muy difícil y por eso nosotros estamos trabajando como a la manera de un PMU en el caso de La Florida activando rutas y con unas visitas semanales en el caso de La Rioja para poder tener a los niños en nuestros servicios”.

Por último, añadió que desde Integración Social se realizó una denuncia penal el día de ayer y siguen activas las rutas que se activaron con cada uno de los niños, dos de código blanco y la de abajo dos de abandono, “ya hay algunas pruebas, digamos, o relatos de los niños que empiezan a coincidir, pero, pues esto forma parte ya de los indicios que tiene que tener en cuenta la Fiscalía en la investigación”.