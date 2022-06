Santos Borré: "No me cierro a la posibilidad de escuchar ofertas"

Rafael Santos Borré asistió a un evento comercial en Bogotá en el que aprovechó para atender a la prensa y referirse, entre tanto, a temas de la Selección Colombia tras el nombramiento de Néstor Lorenzo, la preparación para disputar el título de la Supercopa de Europa contra el Real Madrid y su futuro.

El delantero colombiano fue una de las piezas fundamentales en la coronación del Eintracht Frankfurt con su segunda Copa de la UEFA (Europa League) en toda su historia. Además, en su último partido, le dio el triunfo a Colombia en el amistoso ante Arabia Saudita.

Sobre el nuevo entrenador de Colombia

"Me quedo con que se haya tomado con tiempo la decisión, que se haya decidido rápido, porque le da tiempo para trabajar, conocer el equipo y la idea de juego. Es un gran entrenador, nos puede brindar el conocimiento que ya tuvo siendo asistente, esa experiencia le puede ayudar a manejar la Selección", comentó.

"Él también ha hecho un análisis y sabrá qué decisión tomar, corresponde hacer una autocrítica, pero tiene un grupo muy maduro, muy experimentado y va saber poner en práctica lo que se necesita para competir en las Eliminatorias y buscar la clasificación al Mundial", agregó.

¿El líder del recambio en la Selección Colombia?

"Siempre es importante asumir las responsabilidades. Si la selección quiere hacer un recambio y ver a jugadores jóvenes, se tiene que hacer con calma y prudencia, no cargarle la responsabilidad a un jugador, ni a los más experimentados, sino que sea un grupo el que pueda llevar el mando. Siempre es importante escuchar a todos. Asumir responsabilidades es bueno para uno como jugador porque uno ha ido madurando para asumir esos retos", destacó.

Dispuesto a escuchar ofertas

"Estoy muy tranquilo en cuanto a mi futuro. Acabo de ganar la Europa League, vengo haciendo las cosas bien, vamos a jugar la Champions y eso me da tranquilidad, pero no me cierro a la posibilidad de escuchar ofertas y analizar lo que pueda pasar acá en adelante y si viene un club interesado, lo analizaré en su momento y tomaré la decisión que mejor me convenga".

"Hay ligas que a uno le encantaría jugar, la Premier League muy organizada, que marca la diferencia, pero siento que en la liga que estoy, estoy feliz, es muy competitiva y me ha enseñado cosas", añadió.

Borré aprueba los cinco cambios en el fútbol

"Son decisiones que se toman en pro de cómo analizan el rendimiento físico de los jugadores, de las situaciones que se han analizado, es algo que le ayuda al fútbol porque los entrenadores pueden tener más opciones. Siento que le ayuda al jugador, tener esa posibilidad porque el rendimiento puede ser más óptimo", resaltó.

Enfrentar al 'Rey de Europa' en la Supercopa

"Es un equipo que es copero, ha ganado muchos títulos, que sabe jugar este tipo de partidos, pero nosotros con la misma humildad que hemos afrontado los partidos anteriores lo haremos. Va a ser un reto retomar la idea que teníamos para competir contra el Madrid y hacerlo de la mejor forma para quedarnos con la Supercopa".

El Comandante, insignia del Eintracht Frankfurt

"Se siente un orgullo muy grande que los alemanes, que los de la familia del Frankfurt se identifiquen conmigo, es algo que me llena de orgullo, de satisfacción. El trabajo ha dado los resultados y que se lo reconozcan a uno a nivel internacional da felicidad", concluyó.