Hombre murió en la Media Matarón en Cartagena: especialista explica razones

Monica López, especialista en medicina interna y cardiologia, habló en 10AM Hoy Por Hoy sobre el caso de un hombre que compitió en la Media Maratón en Cartagena este domingo, quien falleció luego de un problema, al parecer, cardiaco.

"No es fácil dar un concepto sin el caso, pero en términos generales lo que el señor tuvo no fue una falla cardiaca sino una muerte súbita, es decir, un paro cardiorespiratorio de un momento a otro. Las causas también son importantes, porque él pudo haber tenido una enfermedad cardiaca. Con futbolistas, por ejemplo, generalmente las causas son las arritmias. Una persona de 61 año, la causa más probable puede ser una enfermedad coronaria. A veces uno no sabe porque para la vida corriente es suficiente, pero el ejercicio extremo ayuda a eso", dijo.

Y agregó: "No hay ninguna señal de alerta, pero antes de un ejercicio fuerte, es mejor tener una valoración médica con pruebas de esfuerzo y exámenes de colesterol, a ver si hay factores de riesgo. Si fuma, si tiene hipertensión... Todo debe ser revisado. Uno no puede nunca haber corrido y meterse a una maratón, debe haber un entrenamiento previo y que al menos tenga una supervisión".

Por otro lado, mencionó y argumentó que igualmente se deben seguir haciendo valoraciones médicas y cardiacas, aún más cuando se quiera hacer un ejercicio o competencia excesiva.

"Hay dos grandes grupos, los más jóvenes que practican más deporte y que pueden hacer muerte súbita. Hay personas que nacen con el corazón más grueso y eso facilita las arritmias. En los mayores, también se debe hacer estudios para ver que no se tienen enfermedades coronarias".

Y finalizó: "Las personas que no han sido consultadas por pandemia están apareciendo. Le prestaban atención al COVID-19, pero no a otras enfermedades. Una vez se hace la consulta médica, uno anualmente debería tener un electrocardiograma y exámenes rutinarios de colesterol, hipertensión, etc".