Harold Gómez: "No tenemos margen de error, no sirve ni siquiera empatar"

Independiente Santa Fe consiguió en la fecha 18 de la Liga Colombiana una importante victoria que lo vuelve a meter en la pelea por clasificar a los cuadrangulares semifinales. La goleada por 4-0 contra Jaguares le da ilusión al León.

Los cuatro goles del equipo cardenal fueron gritados a rabiar en El Campín, pero uno de ellos, el cuarto al minuto 90+2, se robó los aplausos.

Le puede interesar:

En diálogo con El Carrusel Caracol, Harold Gómez, autor del cuarto gol de Santa Fe ante Jaguares, destacó que sus goles de tiro libre son el resultado de la repetición y la práctica en los entrenamientos.

"La clave es la repetición, me quedo siempre practicando los tiros libres, la práctica es la clave. En la semana nos quedamos pateando, nos quedamos con Neyder, Estupiñan, Mier, en el partido decidimos quién patea, lo dialogamos", dijo.

Aunque Gómez lamentó la salida del técnico Martín Cardetti, quien salió del equipo tras sumar cuatro derrotas en línea y perdió el clásico, dejó claro que las decisiones que toma la institución las respetan.

Ahora Santa Fe está parcialmente clasificado, pero obligado a ganar los últimos dos partidos del todos contra todos, ante Cali y Once Caldas, ambos como visitante.

"Somos conscientes de la responsabilidad que hay, sabemos que no tenemos margen de error, no nos sirve ni siquiera empatar, estamos con la mentalidad de ir a Cali a buscar el resultado y después asegurar la clasificación con Once Caldas", destacó Gómez.