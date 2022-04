Juan Fernando Caicedo: “Todos los que entran a los 8 están para ser campeón”

Juan Fernando Caicedo, experimentado delantero del Deportes Tolima, dialogó con El Alargue de Caracol Radio, refiriéndose al presente del club, la Copa Libertadores, los favoritos al título y su paso fallido al fútbol internacional.

"Muy feliz todos, darle las gracias a Dios, más que contento por lo que sucedió, contento por los chicos que respondieron con una altura impresionante como si ya tuvieran muchos partidos, no se dejaron llenar de nervios", comentó Caicedo, emocionado por los juveniles que hicieron su debut en el reciente triunfo ante Alianza Petrolera.

De su recuperación física, añadió: "siempre me ha encantado entrar a la cancha y darlo todo. Siempre soy partidario que las cosas te pueden salir bien o mal, pero la actitud nunca va a faltar. Al ver a los chicos debutar yo me acordaba y me devolvieron un par de años, me motivaba tenerlos ahí. Me dio una nostalgia, lo disfruté mucho".

Mientras que aseguró que el favoritismo no pasa solo por tres equipos: "para ser campeón están todos los que entran a los ocho, todos los que entren a los ocho para mí son favoritos, eso es un torneo aparte. Muchos equipos pasan de octavos y son campeón, muchos pasan de primero y no".

De la Copa Libertadores y el duelo de esta noche en Brasil ante América MG, se mostró optimista: "el grupo está abierto, nosotros sacando un buen resultado allá, sabemos que tenemos muchos partidos de locales que podemos sacar adelante".

Finalmente, recordó su paso fallido al fútbol internacional: "siempre duele saber que tuve una oportunidad de esas y es rechazada, que llegó una oportunidad de esas y no es aceptada".

"Todo ser humano, todo trabajador lo hace para mejorar, más en una carrera como esta que es incierta. Seguir trabajando, mientras pasaba el guayabo dolía, toca seguir para adelante y ojalá se sigan presentando muchas oportunidades más", concluyó al respecto.