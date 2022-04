Santos Borré sobre Selección: "El juego creativo a veces no era el mejor"

Rafael Santos Borré habló en El VBar sobre su presente en el Eintracht Frankfurt de Alemania. El colombiano recientemente anotó un golazo contra el Barcelona para abrir el resultado que le dio la clasificación al equipo teutón a las semifinales de la Europa Legue.

Sobre dicho gol ante el cuadro español, el delantero barranquillero destacó que en el momento de la anotación, recordó sus momentos de infancia y los sacrificios que tuvo que hacer para llegar a donde se encuentra.

"Se me pasaron muchos recuerdos por mi cabeza, pensé en mi familia, cuando era muy niño, todo el sacrificio que uno tiene que hacer para ser profesional. Uno siempre sueña con jugar en un escenario como el Camp nou y desde la noche anterior pensaba lo lindo que seri hacer un gol en ese estadio, pero confiaba que se pudiera dar, que era posible, cuando se dio se me pasaron todos los momentos que viví de niño, fue una emoción muy grande", comentó sobre el gol.

Asimismo, hizo mención en la dedicatoria a Freddy Rincón: "Hace pocas semanas había estado en Cali entrenando con el hijo de él y Sebas tuvo la oportunidad de ir con él a los entrenamientos. Lo sentía muy cercana que me impresionó mucho y quise dedicárselo, porque sentía una persona que era muy cercana", añadió.

Por su parte, se mostró emocionado por el duelo que se vivirá ante el West Ham en la fase de semifinales de la Europa League: "Emocionado por lo que se viene, porque se viene un lindo duelo contra un equipo inglés. Su liga es un poco parecida a la Bundesliga en cuanto a la velocidad y el ritmo de juego. Va a ser un choque de estilos importante", resaltó.

Uno de los temas más importantes sobre los que hizo referencia, tuvo que ver con la Selección Colombia, las falencias que se tuvieron, la ilusión que tenía Reinaldo Rueda de llegar al Mundial y la confianza que le dio a los jugadores.

"La confianza que me dio (Reinaldo Rueda) de poder estar nuevamente en la selección. Siento que en River había tenido momentos buenos y la selección se me había hecho esquiva, con la llegada del profe sentí la madurez y confianza de hacer parte de la selección y poder aprovechar la oportunidad para ganarme un lugar dentro del equipo. Le agradezco el conocimiento que nos dio. Nos marcó mucho a los que llegamos. Nos dolió porque él tenía ganas de conseguir la clasificación al Mundial y manifestaba que su sueño era estar en un Mundial con Colombia. Ahora es el momento de replantear muchas cosas", dijo.

"Es algo que nos costaba, porque no creíamos que pasara, todos tuvimos la oportunidad de tener nuestros momentos y que pasaran los partidos y no anotamos por diferentes circunstancias. El juego creativo del equipo no era el mejor, algunas veces creabamos ocasiones y no se nos daba anotar o ponernos en ventaja. No teníamos los motivos por los que no se dio. El equipo creaba ocasiones y no podíamos concretar, por momentos no teníamos esa fluidez ofensiva", añadió sobre la falta de gol de la Selección Colombia.