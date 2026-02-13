Yerry Mina rompe el silencio: aclaró su ausencia y descartó una lesión en Cagliari

La no convocatoria de Yerry Mina para el partido ante la Roma, que terminó con derrota 2-0 para el Cagliari en el Olímpico, encendió las alarmas tanto en Italia como en Colombia. De inmediato, comenzaron a circular versiones sobre una posible lesión, justo en un momento donde el central busca continuidad y también aparece en el radar de la Selección.

Sin embargo, el propio defensor se encargó de bajar la tensión y aclarar la situación. En diálogo con el periodista Jaime Dinas, Mina aseguró que su ausencia no tuvo que ver con un problema físico, sino con un acuerdo previo con el cuerpo técnico para regular esfuerzos.

Le puede interesar: Medellín y Tolima ya conocen su ruta en Libertadores: rivales, fechas y localías en la Fase 2

“Estoy muy bien y listo para el próximo partido”, fue el mensaje directo del colombiano, quien explicó que venía acumulando varios encuentros seguidos en la Serie A y, por eso, se tomó la decisión de darle descanso ante un rival de alta exigencia como la Roma.

Según relató, la decisión fue conversada con el entrenador y el staff: el plan era evitar sobrecargas y cuidar su estado físico en esta parte del calendario. Mina también confesó que le sorprendieron los rumores que circularon en los últimos días.

La preocupación creció porque Mina ya se había perdido tres de los siete partidos del Cagliari en lo que va del 2026. Eso alimentó las especulaciones sobre un posible problema en la rodilla, especialmente luego de comentarios del entrenador Fabio Pisacane, quien habló de una situación “crónica” que debía ser monitoreada.

Lea también acá: Fabra explica el polémico video cantando ‘El Pregón Verde’: “No soy de Medellín ni de Nacional”

Pero Mina fue claro: no hay lesión.

“Gracias a Dios tengo mis rodillas y músculos muy bien”, señaló, insistiendo en que se siente en buenas condiciones y que está disfrutando su presente en el fútbol italiano.

Su única molestia reciente

El defensor también recordó que su única ausencia por un tema físico reciente se dio en el partido frente a Udinese, donde no estuvo disponible por una molestia en la pantorrilla. No obstante, explicó que fue algo leve y de corta duración.

También lea: Nairo Quintana, protagonista en la última etapa del Tour de Omán: Así quedó en la general

De cara a lo que viene, Mina dejó en claro que su objetivo es mantener la regularidad en un año que considera clave para su carrera: se mostró motivado, con ganas de seguir sumando minutos y convencido de que el equipo está haciendo un buen trabajo en el campeonato.

También le interesa: “Juan Guillermo Cuadrado come en la misma mesa de James y Falcao”: debate en El Pulso del Fútbol

Por ahora, el panorama es positivo: Yerry Mina está disponible, sin lesión confirmada, y con la expectativa de volver a competir en el próximo compromiso del Cagliari.