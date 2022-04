Gamero: "Sería mentira decir que no me seduce la Selección Colombia"

Alberto Gamero, director técnico de Millonarios, fue interrogado nuevamente por la vacante en el banquillo de la Selección Colombia, tras la salida confirmada esta semana de Reinaldo Rueda. Pese a que el samario aseguró que "no pretendo un puesto que no tengo", reconoció que llegar al combinado nacional le "seduce".

"Lo de la Selección, yo todo se lo dejo al señor, todo se lo dejo a Dios, siempre he dicho, los momentos de Dios son perfectos y uno no puede desesperarse a buscar un puesto que no lo tengo, antes te decía, no puedo pretender un puesto porque hay un técnico", comentó Gamero al ser interrogado por la Selección.

El samario se mostró una vez más solidario con su colega Reinaldo Rueda: "entre otras cosas, y se lo dije, me dolió lo de Reinaldo, no va a dejar de ser el campeón de América, no va a dejar de ser el técnico de los Mundiales, a nosotros nos duele".

Y añadió: "no puedo pretender un puesto donde no lo tengo, lo que uno tiene que hacer todos los días es prepararse más, trabajar más y estar tranquilo".

Y concluyó, reconociendo que llegar a la Selección Colombia es algo que lo seduce: "si claro, sería mentira decir que no".

Alberto Gamero ha dirigido 101 partidos con Millonarios, siendo subcampeón del primer semestre del 2021 y ubicándose actualmente en la tercera posición del campeonato.