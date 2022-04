No estoy participando en política: Presidente Iván Duque

Tras las denuncias de participación en política por parte del presidente Iván Duque, el mandatario afirmó en 6AM Hoy por Hoy: "yo no estoy participando en política".

"Lo que estamos haciendo es cumpliendo con el plan de gobierno, entregando obras, recorriendo el país; sobre todo, buscando todos los días el bienestar para la población en nuestra agenda social".

Duque se refirió directamente a las personas que han interpuesto acciones judiciales en su contra por hablar de las elecciones y afirma que esto lo hacen es "motivados por la temporada política".

"(...) pretenden que, cuando se le pregunta al presidente de la República no sobre candidatos sino sobre temas de interés nacional, no se pronuncie y eso es claramente una violación al derecho constitucional de la libertad de expresión", resaltó el mandatario.

"Hay a algunas personas que no les gusta que yo me refiera a las tres Pés: Posverdad, populismo y polarización (haciendo referencia a un tema del libro de Moisés Naím: 'La revancha de los poderosos') que habla de los peligros a la democracia", afirmó Duque que lo atacan porque es alusión "a algún candidato", lo que considera que "es un tema de quién se siente aludido".

Duque haciendo campaña a Federico Gutiérrez, según senador Cepeda

Cuando se le pregunta por las declaraciones del senador Iván Cepeda sobre un supuesto apoyo del presidente al candidato Federico Gutiérrez, Duque afirmó que algunos "están interesados llevar el debate electoral a ese punto para tratar de generar más polarización: No, yo no estoy haciéndole campaña a ningún candidato, yo estoy recorriendo el país entregando obras, vías terciarias, colegios vías 4G, parques eólicos y cumpliendo con el programa de gobierno nuestro, y -además- participando en el anterior proceso electoral entregándole garantías a todos los partidos políticos y hemos trabajado con los elegidos en las elecciones locales de 2019".

Duque aclara afirmaciones sobre nacionalización de pensiones y la extracción de petróleo en Colombia

Afirmó duque que, cuando se le pregunta sobre estos temas, "no es una declaración directa a ningún candidato", pero no se queda en silencio, pues (sobre las pensiones) considera que "es un atraco"; también, afirma que no está de acuerdo con que se acabe la exploración petrolera porque "eso dejaría a Colombia en la ruina", "debemos seguir haciendo la transición (a energías limpias y renovables), pero sabiendo aprovechar lo que tenemos en este momento de manera responsable", señaló el presidente haciendo referencia que es un derecho de libre expresión consagrado en la Constitución colombiana.

Modificación en la Ley de Garantías ¿participación de política por parte de Duque?

Duque se defiende y dice que la Ley de Garantías, en ninguno de sus ejes axiales ha sido modificado, y justifica su accionar al afirmar que alcaldes locales (por la pandemia) pidieron suscribir obras públicas para avanzar en la construcciones que necesitaba cada zona del país:

"De manera transparente lo que se hizo en la ley de presupuesto fue simplemente tener un elemento para que durante un tiempo prudencial, con un gran escrutinio de organismos de control, los pudiera suscribir (los contratos) y la Ley de Garantías se estableció para la figura de presidente/candidato, y no hay porque en Colombia se abolió la reelección".

¿Garantías para las elecciones presidenciales? Duque responde

Para el presidente se tiene que hacer cuatro cosas para garantizar la transparencia en las elecciones electorales, de cara a los reclamos después de las elecciones al congreso y consultas interpartidistas del 13 de marzo:

"Mañana (jueves 21) tendremos la mesa de garantías electorales, claramente el país tiene preocupación que surgieron después del 13 de marzo, asociado con temas que en este momento tienen que darse claridad absoluta y certezas, puntualmente se tiene que hacer la auditoría del sistema se software que permite la elección aleatoria de jurados, para que quede claro cómo se hizo el proceso y cómo se da de cara al proceso electoral de la Presidencia de la República"

"Segundo, se tiene que hacer el simulacro con los formularios E14 reales, para que no existan discrepancias entre los preconteos y la forma en la que se transmiten los formularios con información veraz de cada mesa"

"Tercero, se debe hacer una auditoría del software que tiene los escrutinios del Consejo Nacional Electoral (CNE)".

Cuarto, y último, se debe poder "cotejar mesa a mesa los resultados de los formularios E14".