Candidatos presidenciales afirman que no hay garantías para las elecciones

Durante una reunión de más de 4 horas, la procuradora Margarita Cabello atendió las preocupaciones de las distintas campañas presidenciales, de cara precisamente a la contienda electoral del 29 de mayo. Al encuentro, aunque hubo representación de casi todas las campañas, solo la candidata presidencial Ingrid Betancourt asistió.

Precisamente, la aspirante presidencial del partido Verde Oxígeno entregó un balance sobre lo discutido. "Aquí se debatieron temas muy de fondo, sobre la preocupación que tenemos la mayoría de colombianos, y todas las campañas lo expresaron así, sobre el desastre del 13 de marzo y la sensación de angustia e incertidumbre", anticipó.

Por ello, aseguró Betancourt que "le hemos pedido a la procuradora que haga una revisión exhaustiva de todas estas situaciones, pero adicionalmente nos parece muy importante que el país pueda contar con garantías reales, y ya a estas alturas creemos que es necesario que el registrador dé un paso al costado, y que permita que un comité ad-hoc, un grupo de expertos, tomen lo que queda del proceso de aquí al 29 de mayo".

Por su parte, el director político de la campaña de Sergio Fajardo, el exministro Guillermo Rivera, aseguró que ellos no sienten garantías para los comicios. "Nosotros insistimos en que ante la ausencia de la ley de garantías, no existen garantías en este debate electoral. El Gobierno nacional sigue suscribiendo convenios interadministrativos con departamentos y municipios, y en medio de esto, no hay garantías. Eso claramente inclina la balanza".

Por lo mismo, añadió Rivera, "le solicitamos a la procuradora hacer un seguimiento y una vigilancia muy estricta a lo que está ocurriendo. Creemos que vale la pena dejar la constancia; no confiamos en que vaya a ocurrir algo, porque

la ley lo está permitiendo; fue una decisión lamentable la que promovió el Gobierno en el Congreso. No hay garantías porque esa ley era justamente para que el Gobierno nacional y los locales fueran imparciales".

Por su parte el candidato Enrique Gómez, aunque no estuvo en la reunión, dijo tras el encuentro que "hemos planteado la necesidad de hacer un cambio en los jurados electorales que escogió el registrador Vega, garantizar su adecuada formación y preparación; revisiones del los software de escrutinio y de consolidación y transmisión de datos. Son medidas urgentes para que haya transparencia el próximo 29 de mayo".

Incluso, aseguró el candidato de Salvación Nacional que "si el registrador no renuncia, debe evaluar la Procuraduría su eventual suspensión del cargo, porque realmente no nos sirven las excusas. Nos sirve es el restablecimiento de la confianza y los resultados en el manejo de las elecciones".

Precisamente, sobre todas estas peticiones la procuradora Margarita Cabello también dio su balance. "Fue un ambiente de cordialidad, tranquilidad y de diálogo franco, en donde los representantes de las campañas manifestaron todas las preocupaciones que tienen frente a las garantías que deben respaldar el proceso electoral del mes de mayo y, eventualmente, de junio".

Dentro de las solicitudes más reiteradas, destacó Cabello, "preocupaciones por inseguridad en el momento de las elecciones, sobre todo en las regiones; preocupaciones con los jurados de votación y los testigos electorales, las herramientas tecnológicas, el tema del preconteo, algunas preocupaciones de las campañas nuevas, los nuevos partidos, en lo relacionado con el aporte presupuestal que necesitan para sus campañas".

"Desde el pasado 8 de abril anunciamos que hemos abierto una investigaciòn frente al registrador nacional. Tambièn abrimos 33 indagaciones preliminares contra indeterminados y 18 investigaciones disciplinarias abiertas por diferentes hechos denunciados; todo esto sobre las elecciones del 13 de marzo. 1.600 denuncias recibimos sobre ese proceso electoral".

Y frente al tema de la eventual suspensión del registrador Vega, o nombramiento de un registrador ad-hoc, aclaró la procuradora que "nosotros estamos en la etapa de verificación probatoria; toda esa serie de pruebas que ordenamos en el auto de apertura de investigación, y luego de ese análisis probatorio es cuando se toma la decisión de si hay lugar o no, de acuerdo con las reglas normativas de cuando procede una suspensión, se pueda llegar a eso (...) La posibilidad de registrador ad-hoc no es de la Procuraduría; nosotros estamos es en una investigación disciplinaria".