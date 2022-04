Yo no me refiero a candidatos, me refiero a lo que le conviene a Colombia: Duque

Tras recibir una demanda por presunta participación en política, el presidente Iván Duque defendió que en sus discursos no se ha referido a un candidato, pero si lo hace con las propuestas que podrían hacerle daño al país.

El mandatario dijo que siempre defenderá sus ideas y principios, por ello citando el artículo 28 de la Constitución, aclaró que no dejará de alzar su voz como presidente o como ciudadano en contra del populismo, la polarización y la posverdad.

“Yo creo que este país tiene en el artículo 28 de la Constitución algo muy claro y es esa libertad de expresión y sobre las ideas, sobre los principios que yo defiendo nunca dejaré de pronunciarme, y siempre elevaré mi voz como presidente y como ciudadano en contra del populismo de la polarización y de la posverdad”, subrayó el jefe de estado.

El mandatario recordó que, así como se ha pronunciado contra la corrupción, seguirá opinando con todo lo que tiene que ver con propuestas y políticas que atañen al pueblo colombiano.

“Así como hemos exaltado propuestas que le sirven al país, también hemos cuestionado aquellas que lo que buscan es generar destrucción en el país y lo hemos hecho guardando un principio ético y es que yo no me refiero a candidaturas ni a candidatos, pero si me refiero a lo que le conviene a Colombia”, concluyó Duque

El presidente recordó que las palabras (populismo, polarización y posverdad) hacen parte de un libro de Moisés Naím que se llama "La Venganza de los Poderosos" y en donde cuestiona esos autoritarismos tres “p” que han llevado a la reunía a muchos países”.