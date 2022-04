Juan Carlos Vargas, nuevo Consejero presidencial para la estabilización

Tenemos el nombre de quien reemplazará a Emilio Archila, al frente de la consejería residencial para estabilización. Se trata de Juan Carlos Vargas, quien se ha desempeñado como director del fondo de programas especiales para la paz y asesor en el posconflicto.

El único lunar que tiene es un proceso preventivo de la Procuraduría General de la Nacional, ya que tratan de indagar por diferentes contratos que se realizaron para posicionar al Presidente Iván Duque en redes sociales.

“Traición”, el ‘vainazo’ de la esposa de Vargas Lleras al nuevo jefe de debate de Fico

Un mensaje de Luz María Zapata, esposa de Germán Vargas Lleras sorprendió al nuevo jefe de Debate de la campaña de Federico Gutiérrez, Luís Felipe Henao en las últimas horas. A través de sus redes sociales la directora ejecutiva de Aso capitales publicó una fotografía del exministro junto a su esposa y la acompañó del siguiente mensaje: “Traición es la palabra que mejor define a la pareja de Luís Felipe Henao y su esposa. Los he padecido muchos años”.

Frente a los cuestionamientos por la coincidencia del mensaje con el anuncio de la llegada a la campaña de ‘Fico’, fuentes cercanas a la directora de Asocapitales señalaron que se trata de una situación “personal” y que nada tiene que ver con política. Por su parte el exministro Henao dijo a esta sección que no entiende la razón, que no tiene nada contra ella y que por el contrario la admira por su rol gremial, por lo que no se va a pronunciar sobre el tema. Además, confirmó que consultó con Vargas Lleras la decisión de integrarse a la campaña de Gutiérrez, así que este no sería el motivo de la publicación.

¿Quién será el nuevo rector de la Universidad de los Andes?

Este miércoles será la elección del nuevo rector de la Universidad de los Andes. Los 33 miembros del Consejo Superior presidido por el doctor Eduardo Pacheco serán los responsables de elegir al sucesor de Alejandro Gaviria.

En las últimas tres semanas, los tres candidatos a la rectoría han tenido una agenda intensa. En la baraja está la actual rectora Raquel Bernal, el vicerrector Eduardo Behrentz y la economista Ana María Ibáñez. Fuentes cercanas al Consejo Superior le confirmaron a Caracol Radio que la actual rectora encargada, Raquel Bernal y el vicerrector Behrentz, son los más opcionados para asumir el cargo. Dato adicional, si Bernal queda sería la primera mujer rectora en la historia de la universidad.