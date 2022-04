Joven futbolista de 15 años fue asesinado en Bogotá por robarle un celular

John Falla, papá de Miller Falla, habló en 6AM Hoy Por Hoy sobre la muerte de su hijo, quien fue asesinado por ladrones en Bogotá tras robarle el celular. Un tema importante es que el joven de 15 años habría entregado el celular sin oponer resistencia, pero igualmente recibió un disparo.

"Se les acercan tres tipos, uno de ellos le apuntó a la niña y mi hijo le pasó el celular. Cuando él le pasó el celular, le metieron un tiro porque sí, me lo mató el desgraciado ese, no opuso resistencia. Está complicado el tema de seguridad, era un niño deportista, desde los 5 años estaba en una escuela de América acá. Él tenía 15 años, medía 1.75, tenía un porte para ser futbolista", dijo.

Por otro lado, mencionó que el joven llegó con signos vitales muy bajos a la Clínica de Occidente, por lo que no hubo nada que hacer tras el disparo en su cuerpo.

"La niña está destrozada, no nos dimos cuenta en el momento. Ella nos contó cómo pasaron las cosas... Cuando él recibió el tiro le dijo a la niña que no pasa nada, pero cerró los ojitos después. Ella en el desespero le decía que por favor no se fuera. Cuando llegué a la clínica, el médico me dijo que llegó con los signos vitales muy bajitos, no se podía hacer nada. Nunca pensé en mi vida tener una entrevista con ustedes, nunca pensé que lo que le pasa a los demás le puede pasar a uno", contó.