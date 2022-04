Luis Murillo niega inhabilidad tras solicitud de revocatoria

El Consejo Nacional Electoral abrió investigación formal tras solicitud de revocatoria de inscripción de Luis Gilberto Murillo, formula vicepresidencial de Sergio Fajardo. Según la Red de Veedurías Ciudadanas, estaría inhabilitado por una condena en su contra.

"En el año 1994 hice la reparación del techo de una escuela, no se cometió ningún delito y así quedó establecido por planeación nacional. Para tratar que no llegara a la gobernación en el año 1997 se inventaron ese proceso", afirmó Luis Gilberto Murillo en 6 AM de Caracol Radio.

Además, Murillo afirmó que "eso ha sido una enorme injusticia de años, hubo un fallo judicial que garantiza la favorabilidad y que no hay ninguna inhabilidad, establecido por la misma Procuraduría".

"A pesar de todos los obstáculos y las injusticias yo sigo confiando en la institucionalidad, confió en que el Consejo Nacional Electoral revise el caso y falle en derecho, como ya lo han hecho los jueces", aseguró el candidato.

Murillo comento que Sergio Fajardo conoce y entiende muy bien el caso, por lo que sucedió cuanto este era gobernador. Frente a la situación los dos candidatos afirmaron que "seguirán luchando y contribuyendo a la democracia en el país"