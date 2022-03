Maquinista se salvó de morir luego que derrumbe lo arrastrara a abismo

En 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio habló Wilder Valencia, operario de una retroexcavadora, que se salvó de morir luego que un derrumbe lo arrastrara a un abismo cuando se llevaban a cabo obras de remoción en Santacruz, Nariño.

"Me encuentro bien, físicamente estoy estropeado, no puedo moverme por la cantidad de golpes que sufrí", comentó.

Valencia contó que llevaban dos días trabajando en el derrumbe para dar vía al municipio de Guachavés porque se encontraba incomunicados varios días.

"El último día, el sábado, estaba prácticamente acabando cuando se me vino una avalancha de la parte de encima de la montaña y no dio chance a nada. Cuando sentí el golpe, me empujó", comentó.

PRESIÓN PARA CONTINUAR TRABAJANDO

Según Valencia, la noche anterior al accidente había llovido mucho y los trabajadores se opusieron a seguir trabajando:



"La cabina de la maquina estaba totalente tapada en lodo. Aguante el aire, empecé a empujar. Los encargados se opusieron a que paráramos de trabajar, prácticamente lo hicimos en contra de nuestra voluntad", comentó.

