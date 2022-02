Christian Marrugo: “Me gustaría retirarme en el Medellín”

Christian Marrugo, mediocampista y capitán de Águilas Doradas, estuvo en El Alargue de Caracol Radio hablando sobre el buen momento de su equipo tras acumular cuatro victorias en cinco encuentros manteniéndose en la posición 11 a solo un punto de los ocho.

“Águilas viene de menos a más, ha encontrado una buena regularidad que nos ha pedido el profe y queremos hilar 2 o 3 victorias para afianzarnos en la parte de arriba del torneo”, detsacó.

El cartagenero destacó al buen trabajo de Lionel Álvarez señalando: “sabemos que el profe a donde va sale campeón, he estado con él en varios equipos, tiene la capacidad del buen trabajo, convicción que tiene de lo que hace y eso ayuda mucho a que ahora estemos en puestos cerca de los ocho”.

Lea aquí:

Sobre su continuidad en el equipo antioqueño, Marrugo afirmó: “yo le dí mi palabra a Águilas de quedarme los dos años que firmé con ellos, por eso no he aceptado nada para irme, estoy agradecido porque me dieron la oportunidad cuando más lo necesitaba”.

El jugador de 36 años no oculta su deseo de dejar el fútbol en el equipo donde jugó más de 150 partidos y logró un título, el Independiente Medellín. Sin embargo, entiende que su actualidad está en Águilas Doradas y espera continuar con buenas actuaciones.

“Me gustaría retirarme en Medellín, es un sueño que tengo, siempre uno quiere retirarse donde le dan cariño, donde las cosas salieron bien y la gente le brinda ese cariño a uno, así que esperemos que se dé esta oportunidad, lo importante es seguir rindiendo en el quipo en el que estoy”.