Iago Falque: "Tenemos un equipo con mucho talento"

En diálogo con El Alargue, el reciente refuerzo del América de Cali, Iago Falque, habló sobre la actualidad del su equipo y contó cómo se encuentra físicamente para tener el ansiado debut que los hinchas tanto esperan.

“Esta semana he estado muy bien, todo va como lo esperado y con ganas de empezar a jugar y poder sentir el estadio desde adentro, algo que a los jugadores finalmente nos gusta”, comentó.

El extremo de 32 años que ha tenido una larga trayectoria en el fútbol europeo, espera estrenarse ante la hinchada ‘escarlata’ de la cual resaltó que “hay hinchadas muy grandes en Europa, pero la hinchada del América es impresionante, es una afición que anima muchísimo y el también en el campo es muy bonito”.

Sobre la actualidad de su equipo señaló que “no es un momento bueno para nosotros, estamos bien, luego tenemos resultados inesperados, muchos de ellos inmerecidos, pero así es el fútbol y debemos corregir errores para intentar sumar de a tres”.

De igual manera resaltó como se ha sentido bajo la dirigencia de Juan Carlos Osorio: “Siempre intenta jugar, los entrenamientos son dirigidos a lo técnico, con posiciones y mucho fútbol. A él le gusta mucho el estilo del Barcelona he intenta aplicarlo al equipo. Me he sentido muy bien y ya con ganas con estar en el campo que es donde los jugadores nos sentimos bien”.