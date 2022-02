¿Por qué Comesaña sustituyó tan rápido a Pardo en Bogotá? Esto dijo

Julio Comesaña, técnico del Medellín, dialogó con El Alargue de Caracol Radio, donde se refirió a la actualidad del 'Poderoso' y explicó la polémica sustitución de Felipe Pardo durante el pasado juego ante Santa Fe, antes de finalizar el primer tiempo.

"Salió porque había un temita allí que habíamos hablado de trabajo, sabíamos que el lateral Mosquera es un jugador que sale constantemente. Era claro que nos iban a atacar con los laterales, ya habíamos hablado que quien no estaba para el ida y vuelta, no podía estar en el partido, me pareció que 'Pipe' no estaba bien, no lo vi bien y lo cambié, porque ya era desde el principio, e iban creo que 26 minutos y Mosquera había atacado por ahí muchas veces. Yo tengo que pensar en el equipo, después hablaremos del tema", explicó.

Sobre los cambios de este equipo al del año pasado, el colombo-uruguayo explicó: "habría que hacer un análisis bien profundo e ir un poquito al final del año. En este momento están jugando los mismos jugadores que terminaron el año pasado, a excepción de Luciano (Pons), que de los 18 goles que hemos marcado ha hecho seis".

"Cuando estamos construyendo un equipo no puedo estar cambiando jugadores cada ocho días", añadió al respecto..

Del año pasado, también comentó: "yo no tengo dudas que si hubiéramos finalizado en varios partidos, que tuvimos en casa principalmente, hubiéramos clasificado. El hecho que estén jugando los mismos, no significa que estamos jugando igual".

De las derrotas en todos los partidos de visitante, comentó: "tenemos un déficit por fuera, a pesar de que muchos dicen que nosotros cambiamos la forma de jugar adentro por fuera y por eso perdemos, a veces me causa mucha gracia, si miran la formación es la misma. Seguramente estamos intentando hacer lo mismo que hacer acá y no se nos ha dado, también hay que ver que la intensidad con la que se juega aquí no es la misma, hemos salido a la altura, hay que mirar distintas cosas".

Y agregó sobre Luciano Pons: "yo respeto todo, pero no me gustan los goleadores que están dentro del área esperando una pelota para hacer un gol, me gustan los goleadores que juegan para el equipo y Luciano entró muy bien porque es un jugador que se mueve y se mueve bien. Sabe pivotear, sabe sostener la pelota, es un jugador de equipo, que hace goles".

"Algún día uno encuentra el lugar en el mundo donde le va bien y el llegó a un equipo que juega un fútbol que a él le sirve y está cómodo y está dando todo y se encuentra bien", concluyó al respecto.

Sobre Vladimir Hernández y sus pocos minutos, comentó: "Vladimir, lo que usted me está hablando, es ya hace 10 u 11 años, es un jugador explosivo, rápido, pero es un jugador de tronco corto, cuando un hombre alto da una zancada, él debe dar tres. Él ya tiene 32, 33 años, no es lo mismo cuando uno tiene 20. Lo hemos usado mucho a él detrás del 9, principalmente acá en casa nos ha dado mucho fútbol, mucho juego. Yo no lo vería tanto, quizás en los últimos minutos jugando por las bandas".

Finalmente, de la posibildad de pelear por la estrella, comentó: "yo no voy a adivinar, ya le digo, estamos jugando casi que con el mismo plantel que terminamos el semestre pasado. Estamos esperando que Ricaurte pueda volver, que 'Pipe' pueda tener más regularidad, a una serie de jugadores que están allí y que en algún momento los vamos a utilizar".