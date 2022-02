Mitad de estudiantes de grado once leen como si tuvieran 7 años: Experto /

En diálogo con Hora20 de Caracol Radio, Julián de Zubiría, director del Instituto Alberto Merani y experto en educación, se refirió a la caída en el puntaje en las pruebas de Estado Icfes. Destacó que trazando una línea en los últimos 15 o 20 años se nota una baja calidad en la educación, “se avanza poco y, lo triste y grave es que los que más se quedan atrás son los olvidados de siempre: colegios públicos y quienes habitan el campo colombiano”.

Agregó que, si bien las últimas dos décadas han sido complejas y es poco el avance, entre 2012 y 2016 hubo un avance positivo con la puesta en marcha de programas como el PTA, donde se acompañó a profesores, hubo formación y dotación de textos, “además, privilegiaron matemáticas, lectura y se puede verificar tanto en Saber como en PISA”.

Manifestó que era un poco obvio el resultado que se obtuvo en las pruebas Icfes, pero comenta que le preocupa que los resultados son mucho más graves: “en lectura la mitad de los jóvenes que están en grado once, lee como si tuviera siete años. La mitad no entiende lo que lee. Es un fracaso de política pública. El 66 por ciento de estudiantes de matemáticas básicamente nos muestran que no han entendido nada”.

Por último, dijo que es complejo mejorar resultados si no se interviene en formación de maestros, se cambia el currículo y si no se trabaja en equipo. Y añadió que es necesario que el próximo gobierno cumpla con lo establecido en el plan decenal de educación, “eso es lógico”.