El Pulso del Fútbol, 18 de febrero de 2022

En este programa de El Pulso del Fútbol Óscar Rentería y Rafa Villegas hablaron sobre la validez de las ruedas de prensa y si los conceptos que se emiten en ellas dejan algo para destacar. Rafael dijo: "Las ruedas de prensa han ido perdiendo su importancia, por sus mismos protagonistas. Ayer Juan Carlos Osorio no habló del partido de su equipo, sino que por el contrario, se postuló para el Ministerio del deporte". Sobre el tema Óscar agregó: "Me alegra saber que usted está de acuerdo conmigo en el tema de las ruedas de prensa. César me contradice, pero yo digo que no aportan nada y que los periodistas no hacen las mejores preguntas".

