Cartagena y Bolívar se visten de gala para exaltar a sus mejores deportistas

Los mejores deportistas de Cartagena y Bolívar vivirán su gran noche en la 56ª Gala de los Campeones – Deportista del Año ACORD Bolívar 2025, un evento que exalta el talento, la disciplina y las hazañas de quienes han dejado en alto el nombre del deporte regional.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

La ceremonia se realizará el viernes 26 de diciembre, a partir de las 5:00 de la tarde, en el Hotel Caribe de Bocagrande. En esta edición han sido nominados destacados atletas como Rafael Cerro (pesas), Carlos Utria (boxeo), María Fernanda Timms (patinaje), Jorge Carrascal (fútbol), María Alejandra Marín (voleibol), Danna Banquez (atletismo), Ingris Rivera (ajedrez) y Geiner Moreno (atletismo).

ACORD Bolívar extiende la invitación a la ciudadanía para seguir atentos a esta gran premiación, que será transmitida en vivo y en directo por Canal Cartagena, y a través de las redes sociales de IDERBOL, IDER y ACORD Bolívar, permitiendo que toda la región sea parte de esta celebración del deporte.

La Gala de los Campeones 2025 es posible gracias al apoyo publicitario de importantes firmas como Comfenalco, Fundación Ser Social, Surtigas, Estación de Servicios San Judas, Aguas de Cartagena, Hotel Caribe, Colombia Gol y la Alcaldía de Turbaco, así como al respaldo institucional de la Gobernación de Bolívar, IDERBOL, IDER y la Alcaldía Mayor de Cartagena.