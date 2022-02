Emerson Batalla: "Quería seguir en el proyecto y ayudando al profe Osorio"

Emerson Batalla, nuevo jugador de Talleres de Córdoba, dialogó con El VBar Caracol sobre su partida del América de Cali rumbo al fútbol argentino. Batalla, de 20 años, confesó que no fue facil partir del cuadro 'Escarlata', aunque contó los motivos que lo animaron a tomar dicha decisión.

"Fue una decisión muy difícil de tomar, quería seguir en el proyecto, quería seguir ayudando al profe, que tanto me ayudaba él a mí. La verdad que fue muy difícil", comentó respecto a su salida.

Y agregó: "El profe Osorio me devolvió la confianza, me dio la oportunidad de jugar, gracias a él estoy aquí, estoy muy agradecido con él".

Sobre los motivos para marcharse al fútbol argentino, explicó: "fue la competencia internacional, creo que eso me va a ayudar, quería una experiencia internacional, Talleres juega Copa Libertadores, eso me ayudó a decidirme, el fútbol argentino. Creo que tomé una buena decisión".

Mientras que no vio inconveniente en su edad para su marcha: "sí, estoy joven, pero creo que era el momento de aprovechar esta oportunidad que no siempre llegan, los directivos y el cuerpo técnico de Talleres querían contar conmigo, eso me ayudó".

En caso de regresar al fútbol colombiano, el nariñense aseguró que le gustaría hacerlo al América: "obviamente América, por ahora no pienso en otro equipo, pero puede pasar. Si vuelvo me gustaría volver a América".

Finalmente, se mostró agradecido con Duván Vergara, uno de los compañeros que más lo ayudó durante su paso por primera en el cuadro 'Escarlata'. "La persona que más me ayudó a seguir manteniendo, que siempre me habló, fue Duván (Vergara), fue muy importante para mí".