Foro Caracol: Los jóvenes son el presente de la humanidad

En un nuevo Foro Caracol de “acciones que dejan huella” una oportunidad para hablar de cómo “Los jóvenes son el presente de la humanidad”, en esta oportunidad un panel de cuatro expertos moderados por el director del servicio informativo de Caracol Radio, Alfonso Ospina se habló de los retos que enfrentan tanto los jóvenes como la institucionalidad de cara al futuro, pues el impacto de la pandemia en el sistema educativo, la penetración de la virtualidad, al tiempo que se consolida un mercado laboral en el que los jóvenes se empiezan a ver excluidos ante el aumento del desempleo en este segmento de la población.

Lo que dicen los expertos.

Juan Daniel Oviedo, director del DANE, explicó que hoy el país cuenta con 12,5 millones de personas entre 14 y 18 años, “uno de los primeros desafíos son los jóvenes que no se encuentran estudiando ni en la fuerza laboral, los cuales representan cerca del 24 por ciento; las dos terceras partes de esa fracción de la población corresponden a mujeres”. Agregó que preocupa la relación que hay entre el aumento del desempleo en jóvenes y las brechas de conectividad a internet en ciudades capitales como Quibdó, Florencia y Sincelejo.

Frente al papel del mundo digital, destacó que es necesario que maduren las habilitadas y competencias digitales, pues afirma que “más del 50% de personas mayores de cinco años que usan internet son para ver redes sociales, hacer video llamadas y descargar en línea”, mientras que los que aquellos que lo utilizan para educación se reduce al 43 por ciento.

Moisés Wasserman, exrector de la Universidad Nacional, señaló que, aunque en la ley tenemos una educación media diversa, “en la realidad es muy estrecha”, ya que destaca que más del 80% es el bachillerato clásico que posiblemente no es muy atractivo, “por ejemplo, en zonas rurales”. En lo educativo, resaltó un problema: "la deriva a los jóvenes es el fracaso educacional; generar personas que no confían en sí mismas, que no tienen la fuerza interna de emprender y de arriesgar”.

Explicó que la falta de empleo está supeditando a los jóvenes a una posición pasiva en la que se limitan a listas de empleo, pero considera que esto es una equivocación pues cree que debería primar la búsqueda de trabajo.

Julio Alberto Ríos, docente, youtuber, criticó que muchos jóvenes que tienen acceso a internet y teléfonos móviles primero buscan entretenerse y por último dejan la oportunidad de formarse y aprender a través de estos medios. Incluso recurrió a un ejemplo, “luego del paro nacional unas chicas en Cali tuvieron la idea de crear un pre-Icfes gratuito. Yo estuve apoyando esa iniciativa y en principio hubo 14 mil jóvenes que se inscribieron en todo el país. Al final solo mil tomaron la decisión de empezar y solo 500 terminaron”.

En la misma línea, aseguró que a pesar de que se reclaman oportunidades en educación, cuando se ofrecen, algunos jóvenes no las toman.

María Isabel Cerón, directora de la Fundación Ayuda en Acción, planteó que una salida a los desafíos que tienen los jóvenes, son los emprendimientos, “nada que dignifique más a una persona que el ver que sus esfuerzos le llevan a conseguir el dinero para cubrir sus necesidades básicas”.

Planteó que ante la mediocre calidad de empleo que se les ofrece a los jóvenes, se suma la oferta que presentan los grupos al margen de la ley de entregar ingresos inmediatos a los jóvenes, “estamos viendo una oferta grandísima en reclutamiento de jóvenes y de los niños para temas delincuenciales”.