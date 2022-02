El Pulso del Fútbol, 11 de febrero de 2022

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre la destacada actuación de Luis Díaz con el Liverpool, en su debut en la Premier League. César dijo: "El tema del momento es Luis Díaz, quién fue destacado por compañeros y técnicos. A pesar de no saber inglés, jugó con desparpajo y se hizo sentir en Anfield". Sobre el tema Óscar agregó: "En vida he tenido muchos ídolos deportivos en lo largo de la historia, y pensé que no llegaría otro, pero un guajiro flaquito llegó y me hizo emocionar con su actuación en el Liverpool".

Le puede interesar también: Rivaldo: "Falcao puede seguir jugando en Europa todo el tiempo que desee"

No olvide escuchar el audio del programa.