El Pulso del Fútbol, 26 de enero de 2022

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre la confianza de los hinchas en la Selección Colombia, para los enfrentamientos ante Perú y Argentina. César dijo: "Siento una desconfianza de la gente hacia la Selección Colombia y lo entiendo, al equipo le cuesta ganar, hacer goles y sus jugadores no llegan en el mismo nivel que muestran en sus clubes. Pero si estamos cuartos, yo le doy la confianza al equipo". Sobre el tema Óscar agregó: "Yo hoy estoy pesimista, pero si Colombia le gana a Perú y empata con Argentina, me consideraré optimista. Porque yo no soy adivino y más bien me considero realista".

