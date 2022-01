El Pulso del Fútbol, 24 de enero de 2022

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre Las novedades en la convocatoria de la Selección Colombia y el no llamado de Teófilo Gutiérrez. César dijo: "Rueda llamó a un delantero ante la lesión de un volante y a un centrocampista por un atacante, al final le salió el enroque. La única razón del por qué no convocó a Teo, solo la tiene Rueda y está en todo su derecho". Sobre el tema Óscar agregó: "Colombia no podrá contar con Muriel, ni con Lerma, pero no es excusa. Porque a Perú le hace falta también Farfán y su goleador, Paolo Guerrero".

