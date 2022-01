Candidatura de Ingrid Betancourt, ¿balancea las cargas en la Esperanza?

En Hora20 un debate para entender lo que hay detrás de un crimen que sacude al país tras la aceptación de Jhonier Leal de haber asesinado a su mamá y al estilista Mauricio Leal. Después un análisis a las movidas políticas para las elecciones presidenciales: Ingrid Betancourt llega a la Coalición Centro Esperanza; Dilian Francisca Toro sale del Equipo por Colombia, mientras en la derecha hay polémica entre el presidente Duque; el candidato Óscar Iván Zuluaga y el expresidente Uribe por la decisión de no ir en coalición. Por último, una mirada a la campaña por el NO que arranca en Medellín.

Los movimientos políticos del día: en primer lugar, esta la llegada de dos nuevas figuras a la Coalición Centro Esperanza con el aterrizaje de Ingrid Betancourt y el exministro de Ambiente, Luis Gilberto Murillo. Con estos dos nombres serán ocho las figuras que se disputarán el 13 de marzo la candidatura por la coalición de centro, pues el aterrizaje de Ingrid Betancourt, que hace unos meses fungió como mediadora para la llegada de Alejandro Gaviria a la coalición, llega con un discurso anticorrupción, ambiental y una lucha frontal contra la violencia y las desigualdades. Esto además de cumplir con una cuota de género dentro de la Esperanza y de una mujer víctima del conflicto armado tras su secuestro de más de seis años.

De otro lado, está la salida de Dilian Francisca Toro del Equipo por Colombia y aunque dijo que seguirá apoyándola para que crezca y salga adelante, se retira de la coalición para que el parito de la U le otorgue el aval al exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa. Sin embargo, uno de los más grandes movimientos políticos tiene que ver con la revelación que se hizo en el Confidencial de las 12, pues contamos la incomodidad del presidente Duque con la decisión de Óscar Iván Zuluaga de no ir en coalición con el Equipo por Colombia; el presidente Duque le dijo a Zuluaga que no cuente con él, mientras que el presidente Uribe se fue en contra del Equipo por Colombia ante el rechazo que demostró Alejandro Char de que el uribismo entrara en la coalición.

Lo que dicen los panelistas

Germán Varón, senador de la república por Cambio Radical, destacó que, si bien la llegada de Ingrid Betancourt es importante, espera que llegue hasta el final del proceso dentro de la coalición, además, aseguró que elementos como la presencia de su sobrina en la lista a la Cámara de Representante, si bien no es un asunto ilegal, sí tiene efectos en la valoración moral de su candidatura. En cuanto a las posibilidades de un apoyo de la mayoría de los candidatos a Sergio Fajardo, afirmó que sería desafortunado que esas "triquiñuelas" desangren el empoderamiento del grupo político. De otro lado, dijo que la llegada de nuevas figuras a la Coalición de la Esperanza es un error en lo político, "mientras en otras se decantan para poder contar el relato, acá se incrementa el numero; la estrategia es suicida y prima el principio democrático".

Para Juan Esteban Lewin, director editorial de La Silla Vacía, sería interesante ver la entrada de una figura en el centro la cual logre mover pasiones y renovar a la Centro Esperanza o finalmente enamorar al electorado, algo que cree, no ha ocurrido hasta el momento. En cuanto a los ocho candidatos, destacó que con ese "montón de gente" no se está impactando agenda, mientras que Petro que también está en una consulta ha logrado poner temas de país o generar propuestas.

En cuanto al Equipo por Colombia, considera que es relevante el papel de Alex Char, "él es un personaje que no es de confrontaciones, un bacán con sus gorras; no entra en debates; sale con millones de firmas y en una entrevista dispara contra el uribismo", agregando que todavía no es claro el papel de Char al interior de esa coalición.

Cecilia López, exministra, exsenadora y columnista, señaló que la llegada de una mujer a la coalición es importante, pero criticó que todavía las coaliciones siguen concentradas en mirar quién sube y quién baja, "me parece que es hora de que esto cambie y ver si esto lleva a algún punto". Sin embargo, dijo que en este proceso de primarias ojalá los candidatos no se equivoquen, pues espera que en realidad la Esperanza tome fuerza y logre decirle algo al país.

Sobre Alex Char, apuntó que él ya se cree candidato, "está inflado y hay un mar de confusiones en el Equipo por Colombia porque Federico se ve debilitado".

Francisco Bernate, abogado penalista, profesor universitario y director de la Hora Judicial UR, señaló que, si bien es importante el nombre de Ingrid Betancourt en la consulta, cree que el panorama electoral es de muchos nombres en los que ninguno la logrado realizar propuestas y seducir al electorado. "Son unas primarias con votos atomizados y en segunda vuelta con extremos, donde se vota en contra del otro".

En cuanto al proceso de revocatoria de Quintero y el argumento de la Procuraduría no permitir la campaña, resalto que, aunque se dice que una campaña por el no es participación política, "esto se contradice porque la esencia de la revocatoria es validar o no la gestión de un alcalde", por lo tanto, cree que en ese contexto los alcaldes y funcionarios deben demostrar qué han hecho y poderse defender.