Violencia en Arauca, ¿hay forma de ponerle freno?

En Hora20 un debate para analizar los hechos del fin de semana. Por un lado, la fotografía de miembros del ELN en un corregimiento en Arauca, departamento en el que al mismo tiempo se encontraba el presidente Duque llevando aumento de pie de fuerza a la zona en conflicto. También una mirada a los cambios en la política electoral: el Centro Democrático sin coaliciones y el lanzamiento de las listas al senado de la Centro Esperanza y el Nuevo Liberalismo.

Este domingo cerca de 120 kilómetros separaban dos realidades que vive por estos días el departamento de Arauca. Pues mientras en Arauca, la capital el presidente Duque desarrollaba un consejo de seguridad junto con el ministro de Defensa y miembros de la Fuerza pública, se anunciaba la llegada de 700 soldados y de equipos tanto para el Ejército como para la Armada, en el corregimiento de La Esmeralda en Arauquita varios hombres con uniformes de la guerrilla del ELN patrullaban las calles del corregimiento con aparente normalidad y tranquilidad. Mientras que, para el Ejército en un inicio, las fotografías eran un simple montaje. El ministro de Defensa, Diego Molano aseguró esta mañana que las fotos sí eran reales, pero que los miembros del ELN salieron hacia la Esmeralda solo 15 minutos para la foto, destacando que sí hay control del Ejército en la zona y que esta acción obedece a un plan para deslegitimar la visita del presidente Duque al departamento.

Incluso el consejo de seguridad se da en momentos de extrema violencia para Arauca. El año empezó con fuertes enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las FARC que operan en la zona que dejaron más de 31 personas muertas y hasta el momento cerca de 500 personas desplazadas. Además, de una alerta de la Oficina para los derechos humanos de la presidencia por los altos riesgos de reclutamiento forzado de menores que hay en Arauca, sobre todo, en la zona de frontera con Venezuela. Al panorama se suma la captura del gobernador hace unos meses por presuntos nexos con el ELN y un diálogo nulo con las autoridades en la frontera con Venezuela. Una situación que no parece normalizarse con los más de 7.100 hombres y dos batallones que acaban de llegar a hacerle frente a una violencia que se agrava.

Lo que dicen los panelistas

Para Gabriel Vallejo, representante y candidato a la Cámara por el Centro Democrático, el gobierno se equivoca al decir que solo fue 15 minutos lo relacionado con la presencia del ELN, "esto es un desafío, una provocación al gobierno, al presidente Duque", destacando que no es un asunto de tiempo, "que la guerrilla se atreva a andar por las calles es un hecho grave". Afirmó que es necesario que se ejerza soberanía sobre el territorio, "cuando ese ejercicio es parcial, cuando no hay control sobre el territorio, tenemos lo que pasa en Arauca. Acá no se garantiza equilibrio de soberanía, imperio de la ley y de la justicia".

Lariza Pizano, periodista, analista y columnista en El Espectador, señaló que hay una suma de fracasos como la ausencia de comunicación, "primero se dice que guerrilleros salen a tomarse foto, desconociendo lo de hace 15 días en Arauca. Militares dice que es montaje y presidente dice que solución es más Fuerza Pública". De otro lado, dijo que es importante entender la falta de una visión amplia con la concepción de las relaciones diplomáticas, esto con el objetivo de pensar en mejorar las relaciones con Venezuela. Por último, anotó que es importante evitar un discurso de negación, pues afirma que por parte de las autoridades hay negación a las realidades de Arauca.

Para Gabriel Silva, exministro, exembajador y politólogo, estamos presenciando el fracaso de una política en seguridad que lleva cuatro años tratando de reproducir seguridad democrática sin ningún éxito. Además, comentó que se ha creado ambiente de hostilidad con Venezuela, elemento que ha llevado al deterioro de la seguridad en Arauca. En cuanto a las soluciones, comentó que esto no es un tema de aumentar pie de fuerza. "Llegó el momento de pensar en tres cosas: negociar con ELN; segundo, una presencia donde comunidad se integre a la Fuerza Pública y tercero, política de fronteras".

Rodrigo Pombo, abogado, profesor universitario y analista, destacó que hay errores liderados por el gobierno nacional. "Estamos en una guerra pavorosa y como estamos en guerra, no suena descabellado militarizar algunas zonas del país", además, se sostuvo en la posición de avanzar en distintos tipos de negociación no solo con organizaciones como ELN, sino también con disidencias y grupos de otro orden. Frente a las condiciones con Venezuela, comentó que las relaciones deben darse bajo el principio de que se pueden regular relaciones comerciales y no preponderantemente jurídicas. "En seguridad, con una frontera como la nuestra es importante el hecho de entablar mesas que no llevan a ningún lado, las cuales son necesarias".