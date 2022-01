COVID podría terminar conviviendo con la especie humana

En entrevista en 6AM Hoy por Hoy habló la doctora Isabel Sola, viróloga y codirectora del Laboratorio de Coronavirus del Centro Nacional de Biotecnología en Madrid España, sobre Flurona, la infección simultánea por gripe, SARS-CoV-2.

"Flurona no es un virus nuevo, es una palabra nueva con la que han bautizado a la coincidencia en una persona de la infección de gripe y COVID al tiempo", aclaró la doctora.

Por otro lado, mencionó que "los dos virus son respiratorios y tienen síntomas muy parecidos, fiebres, tos, dificultad para respirar, por lo cual es muy difícil diferenciar cuando se tiene un virus o el otro. Para confirmar es necesario hacer una prueba."

Asimismo, indicó que "es cierto que casos de coinfección se describieron en el 2020, y en 2021 por todas las medidas que se usaban se limitaba la circulación de los virus. Por ahora, lo que se ha visto es que no son casos de enfermedad severa, pero posiblemente porque son personas jóvenes o vacunadas. No sabemos cómo se desarrollaría esta infección en personas vulnerables. El virus de la gripe va cambiando cada año. Lo habitual con la gripe es que vaya cambiando en cada estación, no sabemos si el del 2022 sea más grave".

"La forma de erradicar los virus es con las vacunas, el único virus que se ha erradicado es el de la viruela gracias a la vacunación. No todos los virus se pueden erradicar de la misma forma", mencionó Sola.

"En el caso de la gripe los reservorios animales son aves, aunque también puede pasar a otros animales y desde ahí pasar a los humanos", señaló la doctora. Lo anterior provoca que sea complejo erradicar un virus como la gripe.

Mencionó que "lo que si puede suceder es que la evolución de este Coronavirus es que la población humana vamos a ir conviviendo con él, así como convivimos con otros coronavirus que ni siquiera conocemos y que no tienen ningún problema grave. Posiblemente este virus va a terminar conviviendo con la especie humana.

Finalmente, sobre la variante en Francia aclaró que, "se han detectado casos sobre una variante nueva y el paciente venía de Camerún. Hay más casos que se han detectado en Francia. Lo que no sabemos todavía es el comportamiento de este virus, si puede tener un cambio de la virulencia o si escapa a la inmunidad de las vacunas".