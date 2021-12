El POT está hecho a la medida de TransMilenio: Hollman Morris

Hollman Morris, exconcejal de Bogotá, habló en 6AM Hoy Por Hoy sobre el POT, que fue expedido por decreto por la Alcaldía de Bogotá, con Claudia López al mando.

"Es terrible. Lo advertí: Claudia López era la expansión del proyecto de ciudad de Enrique Peñalosa. Tendrá demandas ese POT y se debió discutir en sesiones ordinarias, no extraordinarias. Esto va contra la esencia del POT, porque no cuenta con la participación de la gente. No se hizo el esfuerzo para la participación de la gente. Es un POT para los bogotanos, sin los bogotanos", dijo.

Y agregó: "El POT nunca se discutió en el Concejo. Recuerdo que antes eran como 3 meses por punto para discusión, este POT no. Es algo a la medida de la expansión y desarrollo de modelo y movilidad de Transmilenio, por lo que estoy hablando que Bogotá sigue contaminándose y yendo en contravía de las grandes metrópolis de la humanidad".

Para finalizar, explicó que TransMilenio es el eje del POT y dejó grandes críticas sobre esto.

"Esto ya no es tema ni de política, es de ciencia. Se lo advertí a Bogotá, cuando la alcaldesa tumbó el Metro subterráneo, ahora le entregó el eje de la ciudad a Transmilenio. En este POT hay 13 troncales nuevas de Transmilenio, donde no se debe construir", dijo.