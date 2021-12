El POT genera más burocracia y no soluciona problemas: Carlos Galán

El candidato al Senado por el Nuevo Liberalismo, Carlos Fernando Galán, dialogó en 6AM Hoy por Hoy sobre la expedición por decreto del Plan de Ordenamiento Territorial por parte de la alcaldesa de Bogotá Claudia López, al cual calificó como "nefasto".

"El POT no es legítimo. La forma como se construyó este proyecto tiene varios problemas, el proceso de socialización, de construcción colectiva con la ciudadanía se hizo en una etapa de pandemia, donde la ciudadanía no tenía el tiempo de participar activamente en la construcción del proyecto. Construye una visión de ciudad sin que haya habido participación ciudadana", dijo.

Sobre algunos detalles de este proyecto, Galán agregó: "Tiene debilidades. Aparecen cosas que no se han discutido como las 5 líneas del Metro. Si la administración entra a hacerle modificaciones en la reglamentación, lo que deja es la implementación del POT en un lío jurídico porque va a haber demandas que imposibiliten el desarrollo de este POT.

"La vivienda es gravísimo porque se va a expulsar a los de bajos recursos fuera de Bogotá. Para el futuro de la ciudad es nefasto. El concepto de planeamiento local es interesante, hay unas que pueden proveer equipamientos urbanos. Con este POT se genera un equilibrio de equipamientos urbanos. En general son pocos los temas interesantes", destacó.

Por último, se refirió a la falta de claridad en las zonas de prostíbulos, entre otras actividades.

"Hay preocupación que en ciertas zonas pueda haber actividades que generan impacto grave en el entorno, la Alcaldía dice que no incluye actividades como prostíbulos y moteles. Es una incertidumbre que no queda clara y que se iba a discutir en el Concejo. Si ya quedó plasmado corregirlo no se puede", sentenció.