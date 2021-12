"Alcaldesa se pasó por alto los consensos al publicar POT con errores"

Una fuerte polémica se presentó en Bogotá tras la aprobación del decreto que da vía libre al Plan de Ordenamiento Territorial, POT, debido a que la alcaldesa Claudia López habría publicado el documento sin la aprobación de los miembros del Consejo.

Así lo confirmó en entrevista con 6AM de Caracol Radio, Alejandro Callejas, presidente de Camacol Bogotá-Cundinamarca, quien rechazó la aprobación de este documento al considerar que “tiene grandes irregularidades y está lleno de errores y contradicciones”.

“Este POT tiene grandes irregularidades, no se debió aprobar porque el Consejo iba a votar en contra y no se pudo realizar esa votación. No debería haberse hecho así, la alcaldesa no respetó el consenso que se había acordado por primera vez”, señaló.

El presidente de Camacol confirmó que buscarán realizar cambios al POT a través de decretos para mejorar la conformación del documento, teniendo en cuenta que tras su aprobación Bogotá sería la única ciudad del mundo donde no se podía construir vivienda de una sola habitación.

“Estamos buscando una mejor ciudad así sea por decreto vamos a cambiar y mejorar la conformación de un documento que todos sabíamos que estaba mal. Tenemos problemas con el futuro de la vivienda porque los trámites son imposibles de realizar y la gestión predial y social es muy difícil con los vecinos”.