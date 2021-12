Uno se cansa de hacer política con hipocresía: Edward Rodríguez

El uribismo continúa enfrentándose en el Congreso, el turno ahora fue para los representantes Gabriel Santos y Edward Rodríguez, ambos del Centro Democrático, quienes protagonizaron una fuerte discusión mientras se hablaba de la conciliación del proyecto de ley anticorrupción, que había sido calificado como censura a la prensa, cuando el hijo del exembajador Francisco “Pacho” Santos salió lanza en ristre contra el presidente Iván Duque acusándolo de querer pasar de salvador de este proyecto que era del Gobierno. En ese momento, Rodríguez lo acusó de hipócrita y comenzó la disputa.

En entrevista con 6AM de Caracol Radio, el representante Edward Rodríguez dijo que Santos lo había llamado “lamezuelas” por lo que desconocía a Gabriel, quien había dado la imagen de independiente desde hace tres años.

“Uno se cansa de hacer política con hipocresía, solo por salir en los medios a insultar. Uno tiene que ser autocrítico, tener convicción y no con cálculo político, ni mediático. Gabriel me dijo que conectara mis palabras con el cerebro y no con el hígado, es como si yo le dijera por lo menos gradúese”, señaló.

“El artículo de la Ley Anticorrupción lo propuso Cambio Radical y yo traté de modificarlo. Esa vaina es un adefesio por lo que había que eliminarlo, suprimía lo de Odebrecht, Centros Poblados, entre otros. Cuando uno se equivoca tiene que aceptarlo con humildad, por eso me dio rabia que se enganchara diciendo mentiras.

Renuncia de Rodríguez al Centro Democrático

Frente a la renuncia del representante al Centro Democrático, Rodríguez dijo que no estaba de acuerdo con las actuaciones de María Fernanda Cabal y algunos militantes, por lo que prefería dar un paso al costado y presentar su renuncia.

“Ese comité de ética me sabe a mico, por eso me voy con mis buenos resultados y con la satisfacción del deber cumplido. Uno no puede ser desleal, ni ingrato, eso es deplorable. Uno se decepciona con María Fernanda Cabal, ese sector le está haciendo un daño terrible al partido, por eso si uno está incómodo es mejor dar un paso al costado”, señaló.