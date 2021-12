Vuletich: "Estoy sorprendido, me habían dicho que iban a contar conmigo"

Agustín Vuletich, delantero argentino cuya salida del Medellín ha generado un gran sorpresa, dialogó con El VBar Caracol sobre su partida del 'Poderoso', el atacante expresó su sorpresa por la decisión y contó cómo se enteró de esta.

"Yo también un poco sorprendido, pero el día de ayer me dieron la noticia, aceptarla porque no fui yo el que tomaba la decisión, agradecer y seguir", comentó sobre su marcha del club.

De cómo se enteró de la noticia, explicó: "fue en la oficina, el profesor (Julio Comesaña) no me había comunicado nada, ayer justo tuve que pasar por la oficina, fui a comprar una camiseta para un amigo de Argentina que me la pidió, cuando ya estaba ahí me dijeron que no iba a seguir el próximo año. Un poco sorprendido porque la semana anterior me habían dicho que iban a contar conmigo, que iban a renovar el contrato".

"El club me informó que había tomado la decisión de no hacer uso de la opción y buscar otra alternativa en mi posición", añadió al respecto.

De su futuro, el delantero de 30 años declaró desconocerlo, ya que para él es muy pronto lo sucedido. "Como me informaron ayer de la noticia, en menos de 24 horas es complicado, cuando ya habíamos hablado de la posibilidad de continuar. El fin de semana yo tenía la cabeza en que continuaba, pero son decisiones, un poco triste pero ya está".

"Aprovecho para agradecerle a toda la gente de Medellín", se despidió el delantero.

Vuletich marcó 13 goles durante el 2021 con el Deportivo Independiente Medellín.