En esta profesión si es por amor, te quedas toda la vida: Sanz

Este viernes es el lanzamiento oficial de “Sanz”, un disco producido por Alejandro Sanz en un estado de profunda reflexión en el que le da vida a sus orígenes y al momento en el que decidió entregar más de tres décadas a la música que hoy lo posiciona como uno de los mejores artistas internacionales.

En entrevista con 6AM de Caracol Radio, el cantante madrileño dijo: “Cuando empecé a escribir esa canciones, estaba en una especie de laguna y de sequía. El disco fue producto de la ansiedad que me produjo no poder transmitir lo que quería. Yo siempre tenía el sueño de hacer música. Y creo que ha funcionado porque yo me he fijado en la vida, ahí la vida también se fijó en mí”, señaló.

“Sanz” es un nuevo proyecto que contará con diez temas inéditos del cantante madrileño, que han sido producidos por Alfonso Pérez en estrecha colaboración con el mismo Alejandro Sanz y Javier Limón.

“Es más complicado hacerle música a una letra, que hacerle letra a la música”, señaló el cantante madrileño quien afirmó que “Ésta es una profesión que nunca sabes que te va a deparar, porque si es por amor te quedas toda la vida”.

Sus letras han cautivado por cerca de 30 años al público de diversas partes del mundo y le han permitido obtener 24 Grammy Latinos y 4 Grammy norteamericanos, por ventas que superan los 25 millones de discos.

Sanz llega a Colombia en 2022

Dos años después del lanzamiento de #ElDisco, el cantante madrileño volverá a Colombia en abril de 2022 para demostrar la sencillez que hay en su nuevo álbum y cumplirle al público colombiano, que lo espera desde comienzos de la pandemia del COVID-19.

Entrevista completa en Caracol Radio.