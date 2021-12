Fuerte relato de mujer que dice ser víctima del cirujano Antonio Figueredo

En los últimos días, tres mujeres denunciaron al cirujano Antonio Figueredo, en Bucaramanga, por supuestos abusos y agresiones físicas. En 6AM Hoy Por Hoy de Caracol Radio, María* (nombre alterado por seguridad) narró cómo fue el proceso que tuvo con esta persona hace seis años.

"Me sucedió hace seis años, tomé la decisión de hablar porque me dio mucha rabia el último caso. Ahí dije: esta persona no ha cambiado. No había hablado por miedo, amenazas, porque es un monstruo de hombre. Con las mujeres no salva vidas, hace lo contrario", empezó diciendo.

Y agregó: "Tuve una relación con él y pensaba que no me iba a pasar. A mí me trató con malas palabras, me tenía hackeadas las redes sociales, es celoso, fue a mi gimnasio. Luego fui a la casa y me pegó patadas, todo. Se quedó dormido y pude salir de esa casa arrastrándome de ahí. Me arrepiento de no hablar en el momento, pero no lo hice por miedo, estaba recién separado y le conté a mi exesposo. Yo me alejé completamente y ahorita, seis años después, me entero que nuevamente le pasó. Espero que la ley haga lo suyo y él no puede seguir así, no merecemos eso".

También explicó que por amenazas y porque "lo quería en ese momento", no habló ni denunció lo sucedido.

"Yo creo que la inseguridad de él como persona o la falta de hombría, las ironías de la vida... En la clínica donde trabaja salva vidas y a las mujeres no nos trata así. Es un hombre de doble faz, es un loco enfermo. Por miedo y porque de pronto lo quería en ese momento fue que no denuncié, y fui muy tonta en ese momento. O sea, uno puede perder la vida ahí, a mí me pegaba en la cabeza, en el estómago, en la espalda... Es un monstruo", argumentó.

Y finalizó: "Es el mismo modus operandi de él: adultera claves, clona teléfonos, amenaza con fotos íntimas... A él ya lo suspendieron de la clínica, supongo que los jefes deben tener el control y que no siga ejerciendo".