"Quienes asesinaron a Lucas Villa iban por él": Lorenzo Morales

En diálogo con Hora 20 de Caracol Radio, Lorenzo Morales, periodista, profesor Maestría en Periodismo Universidad Andes, fundador y miembro del consejo editorial de la revista digital 070, destacó que este es un trabajo colaborativo con Forensic Architecture de Inglaterra, Bellingcat y Baudó Agencia Pública, un medio local de Pereira.

“El principal hallazgo es contrario a lo que se pensó inicialmente, logramos demostrar con el análisis que quienes mataron a Lucas, iban por él. Hicimos un rastreo de movimientos y eso nos permite ver que el sicario se dirigió de manera intencional”, pues comenta que en la secuencia de cámaras de seguridad se nota que el sicario buscaba asesinar a Lucas Villa por características como el tiro a corta distancia.

Espera que las autoridades den pronta respuesta, ya que con base en los videos a los que lograron tener acceso, quedaron en evidencia los momentos antes y después del asesinato, incluso, contó que en varias ocasiones se ve el paso de patrullas de la Policía por la zona y queda registrado que no hay ningún acercamiento al lugar del crimen, “ese punto es clave porque el hecho de que la Policía no se acerque a escena del crimen, que no se proteja la escena ni se acordone el área, hace suponer que hay evidencia y material importante perdido y eso hace más difícil esclarecer el crimen”.

Por último, dijo que ojalá este trabajo pueda poner algo de presión en las autoridades, ya que según dice, se logró dar luces sobre las zonas por donde los sicarios ingresaron y las vías de escape.

La investigación completa AQUÍ