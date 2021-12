El Pulso del Fútbol, 8 de diciembre de 2021

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron nuevamente sobre las rotaciones en el balompié mundial y su utilidad en el estado físico de los clubes. Óscar dijo: "Yo siempre digo que los equipos europeos no rotan, y en los últimos partidos del Tolima el equipo no ha rotado, creo que eso me sigue dando la razón y pienso que la discusión se acabó". Sobre el tema César agregó: "Para mí no se ha acabado, el Quindío en las últimas fechas solo pudo convocar 17 jugadores. Obviamente que hay equipos que no pueden rotar porque no tienen la nómina necesaria".

