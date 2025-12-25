Un quemado por pólvora en Navidad en Cartagena

El Departamento Administrativo Distrital de Salud, Dadis, a través del Sistema de Vigilancia en Salud Publica, Sivigila, informó que durante la noche del 24 de diciembre se reportó una persona lesionada por pólvora pirotécnica.

De acuerdo con la líder del programa de Vigilancia en Salud Pública del Dadis, Eva Pérez: “(…) luego del reporte enviado por las Unidad Primaria Generadora de Datos-UPGD y Sivigila, se confirmó una persona lesionada por pólvora. Se trata de un mayor de edad, quien presentó lesión en mano y fue dado de alta. De acuerdo con el comportamiento, insistimos al no uso de la pólvora y vivir estas festividades con responsabilidad”.

En Colombia, datos del Instituto Nacional de Salud indican que en diciembre se han presentado 664 casos de personas lesionadas por pólvora pirotécnica, un 2.6% más que el mismo periodo del año anterior cuando hubo 647 casos. En Cartagena, a la fecha, van 13 lesionados por pólvora, de los cuales 7 son menores de edad.

Desde la Alcaldía Mayor, a través del Dadis, se reitera el compromiso de seguir brindando apoyo oportuno y adecuado frente a las diversas emergencias que puedan surgir en la ciudad.

Se reitera el llamado a la ciudadanía para que celebre las festividades de fin de año con armonía y moderación, evitando situaciones que puedan derivar alguna emergencia.

Desde 1 de diciembre, la Alcaldía Mayor de Cartagena intensificó la vigilancia, que se extenderá hasta el 17 de enero de 2026, con relación a la promoción del no uso de la pólvora.

Se encuentra en curso la campaña educativa ¡Celebra sin pólvora!, además de controles estrictos en colaboración con la Policía Nacional.

Tenga en cuenta se aplicarán sanciones de hasta cinco salarios mínimos a los tutores legales de menores quemados por pólvora, además de procesos judiciales, conforme con la investigación de los casos.

En caso de presentarse una emergencia en salud llamar a las líneas 125 o 123 para recibir la atención médica necesaria.