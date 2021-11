Cabal no fragmentaría el partido diciendo que no acepta los resultados

En entrevista en 6AM Hoy por Hoy María Fernanda Cabal, exprecandidata presidencial para las elecciones del 2022 se refirió sobre cómo tomo la noticia de no ganar en las encuestas.

Cabal indicó que, "me sometí a unas reglas y yo tengo que honrar mi palabra. Hubo auditoría y veeduría. Fue una encuesta distinta porque no es una encuesta tradicional con los parámetros que se usan":

De igual manera, señaló que, "no había otra forma de medir lo que era la militancia y el simpatizante uribista".

Por otro lado, confeso que, "mal haría yo en salir a cuestionar, así no me hayan gustado los resultados, porque uno compite para ganar, pero no ganamos, y sino ganamos hay que haber qué vamos a hacer. Lo último que haría yo sería fragmentar el partido diciendo que no acepto el resultado".