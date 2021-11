"No he cometido plagio alguno", insiste Arias ante acusación de Externado

Luego de que la Universidad Externado concluyera, tras varias semanas de investigación, que sí hubo plagio en la tesis de grado de la Presidenta de la Cámara de Representantes, Jennifer Arias, la congresista del Meta respondió a la institución educativa, insistiendo en que ha actuado conforme a la ley.

"Con la tranquilidad de siempre actuar bajo los preceptos de la Ley, manifiesto que NO he cometido plagio alguno. Solicito a la Universidad Externado que cumpla con el debido proceso y me permita ejercer el derecho de contradicción. Las autoridades judiciales esclarecerán estos hechos", señaló la presidenta de la Cámara.

Le puede interesar:

- Externado confirma plagio en tesis de presidenta de Cámara, Jennifer Arias

- Coautora de tesis de Arias buscó reemplazar documento denunciado por plagio

Tras contratar a un experto en Derechos de Autor y Propiedad Intelectual, que consideró que hay elementos 'evidentes' que confirman el plagio, la universidad anunció que le pedirá al Consejo de Estado que anule el título obtenido por Arias en 2016. La congresista, entre tanto, analizará el tema jurídico de las acusaciones.