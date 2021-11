Juan Fernando Caicedo, el referente en el ataque del Deportes Tolima

En diálogo con El Vbar de Caracol Radio, el delantero Juan Fernando Caicedo se contó cómo ha sido su proceso como futbolista en la que ha compartido con grandes jugadores en el ataque dejándole varias experiencias y vivencias que lo convirtieron en el gran referente que hoy es para el Deportes Tolima y con el que ya consiguió un título de liga.

“Yo creo que por los equipos que he pasado he tenido grandes delanteros y goleadores como Cano, Castro y pues afortunadamente siempre que han estado al lado mío han salido con una buena cuota de goles y afortunadamente he aprendido mucho de ellos y yo creo que ellos de mí también.

Sobre sus características de juego, el antioqueño de 32 años, menciono: “No me he caracterizado por ser un delantero nueve típico que espera la pelota, siempre he tenido la capacidad de siempre empezar el juego desde atrás sin desconocer que a uno le gusta el gol, pero cada vez que empieza un partido y van cinco seis minutos sin tocar la pelota yo creo que me desespero mucho, pero siento que debo estar en el sistema de juego y así me siento bien”.

Gracias a sus buenas actuaciones con el equipo ‘pijao’, Caicedo se ha cotizado ya que acumula esta temporada acumula 10 goles en 37 partidos disputados en todas las competiciones, además de haber aportado tres asistencias. Por ello varios clubes se han interesado en él, aunque se deberá esperar a fin de año para saber el futuro del jugador.

“He hablado con mi empresario, después de la final de junio llegaron un par de ofertas, pero no convencieron al senador Camargo y decidimos seguir, ahora han habido aproximaciones, pero mi cabeza esta puesta en el Deportes Tolima, en pelear este torneo y poder soñar con ese bicampeonato”, señaló.

Por otro lado, Caicedo se refirió a dos importantes entrenadores que ha tenido en su carrera como Fernando ‘el pecoso’ Castro y Hernán Torres, comentando que “son dos profesores muy parecidos, quieren sacar todo el potencial que uno tenga y por eso yo creo que los dos han sido exitosos en donde han estado, así que la clave es esa, exigir el jugador al máximo.