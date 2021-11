Liana Salazar: "No le tenemos miedo a ningún equipo brasileño"

"Por ahora me encuentro tranquila. La verdad no se siente mucho esa ansiedad. Yo pienso que ya mañana que viajemos a Uruguay y nos encontremos con ese ambiente de la final empezarán los nervios, pero contenta, vivienda esta experiencia al máximo, disfrutándola", dijo Liana Salazar en El Vbar.

Sobre el rival analizó la futbolista: "A Corinthians le tocó un poco fácil, no le tocó ningún rival que lo complicara. Nosotras le vamos a hacer muy buen partido, nosotros como nos estamos parando. Creo que tácticamente somos uno de los equipos más fuertes del torneo".

"Pienso que va a ser un partido interesante, mano a mano. No le tenemos miedo a ningún equipo brasileño y creo que hemos demostrado que los equipos colombianos le pueden dar la talla a los equipos brasileños", agregó Salazar.

La primera ronda de esta Libertadores se disputó en Asunción y el domingo es en Montevideo, Uruguay. "Desde el 2017 que empezó la liga colombiana hemos tenido campeón, subcampeón, tercer puesto. Es el segundo año consecutivo que un equipo colombiano llega a una final contra un brasileño. Ya se viene emparejando todo".

Liana Salazar es una de las jugadoras con más experiencia y todo un símbolo de Santa Fe: "si se nos dan las cosas y ganamos este domingo va a ser un punto para que sigan apoyando más nuestra liga, para que puedan pensar en una liga más larga".

Por último, Salazar se refirió a la posibilidad de los penales: "desde que llegamos a Paraguay todos los entrenamientos se practican penales, no hay día que no se practiquen. Tapia es una arquera muy juiciosa y ella estudia muchísimo sus rivales. Ojalá no tengamos que definir el título por penales, pero si toca estamos preparadas".