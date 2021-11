Hernán Torres: "Para ser campeón hay que vencer al que se tenga en frente"

El Deportes Tolima pasa por un gran momento en la Liga Colombiana, viene de tres partidos sin perder y su clasificación a los cuadrangulares semifinales está más que asegurada, además en la última fecha podrían ser cabeza de grupo y tener la ventaja de finalizar de local en esta fase.

Por ello, uno de los artífices de este gran momento, el director técnico Hernán Torres, estuvo en la emisión del Vbar de Caracol en la ciudad de Ibagué, donde contó que rival preferiría en la siguiente fase de la liga, aunque no se decantó por alguno en específico ya que según él es importante ganarle a cualquier rival para llegar al título.

“Si usted quiere ser campeón tiene que vencer al que tenga al frente, Nacional es un gran equipo, Millonarios es un excelente equipo, bien dirigidos, bien ordenados y son rivales importantes llamados a pelear el título, Tolima si quiere ser campeón tiene que ganarle al rival que le toque, en especial a estos que son tan encopetados”, comentó.

Por otro lado, el técnico tolimense que llevó a la gloria a Millonarios luego de 24 años, opinó sobre la actualidad del ‘embajador’ señalando: “Yo admiro el proceso, le apuntaron al jugador joven, se dieron la pelea de prácticamente estar un año con unos muchachos que llegaron a la final contra nosotros y hoy son jugadores que han sumado partidos, confiaron en un proceso que se va ejecutando con resultados.

El profesor también se despachó en elogios hacia su actual club mencionando que “aquí me vieron nacer como futbolista como arquero, soy tolimense y me siento orgulloso de ser el técnico del Deportes Tolima, cumplí mi sueño de ser campeón con el equipo de mi tierra, no fue fácil, hay que trabajar y pasar muchos traspiés que hay en el camino y lógicamente no lo conseguí yo solo”.

Así mismo, tuvo tiempo para referirse acerca de la Selección Colombia: “No estoy de acuerdo con las críticas al profesor rueda, está trabajando, cogió un proceso que había iniciado con otro técnico, que pide sus jugadores cada tres meses por una semana, que tiene que competir dos partidos importantes en poco tiempo (…) el técnico yo pienso que debe ser un seleccionador porque no hay tiempo para trabajar, saber apuntarle al presente del jugador para poder armar su idea de juego”.