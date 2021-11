Subsidios de vivienda deben destinarse a familias que lo necesiten

En entrevista en 6Am Hoy por Hoy el secretario de Gobierno Luis Ernesto Gómez habló sobre la discusión que se ha dado en los últimos días sobre la restricción y ubicación de las viviendas de interés social en la capital.

El funcionario aclaró que, “Camacol ha venido tanteando en distintas mesas de concertación que no restrinja y no se ponga un mínimo para la vivienda de interés social”.

Por otro lado, mencionó que la razón por la cual desde la Alcaldía decidieron que era importante presentarle al POT un mínimo en la vivienda de interés social es porque, “este tipo de vivienda es subsidiada, las pagamos con los impuestos y ayudamos a los hogares pobres y vulnerables a tener vivienda propia con un subsidio”.

Lo que propone la Alcaldía con estos estándares mínimos, de acuerdo al secretario, es que el subsidio se destine a vivienda digna.

Sin embargo, “lo que estaba pasando era que las constructoras estaban cogiendo el subsidio y no construían viviendas de interés social, sino microapartamentos para estudiantes. Lo cual está bien, pero el subsidio no era para ellos”.

En este sentido, el secretario aclaró que los subsidios se estaban usando de manera errónea y se estaban dirigiendo a un sector de la población que no debía recibirlo.

De igual manera, el funcionario enfatizó en que, "los subsidios deben ir para las familias y no para hacer mini apartamentos o apartamentos de solteros. Estos recursos deben irse para BIS, es decir, familias de bajos recursos y no para gente que no los necesite".