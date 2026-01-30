En el Tolima capturaron a uno de los más buscados por delitos sexuales en Antioquia

Tolima

En el municipio de Rovira, ubicado a una hora de Ibagué, las autoridades capturaron a Diego Alejandro Pérez Ramírez, quien figuraba en el cartel de los delincuentes más buscados en Antioquia por delitos contra mujeres y niños.

Por este hombre, quien se escondía en el departamento del Tolima, las autoridades ofrecían hasta 50 millones de pesos como recompensa por información que permitiera su captura, según indicó hace tres meses el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón. En las últimas horas fue interceptado en plena vía pública de Rovira por la Unidad Básica de Investigación Criminal (SIJIN) de la Policía Nacional.

“Las labores de inteligencia e investigación adelantadas por la Policía Judicial permitieron ubicar y desplegar el operativo en el barrio Centro del municipio de Rovira. En el lugar fue capturado un hombre de 29 años de edad, quien presentaba orden de captura vigente expedida por el Juzgado Promiscuo Municipal de Betania (Antioquia), por el delito de acto sexual violento agravado”, reveló el coronel John Anderson Vargas, comandante de la Policía en el Tolima.

El capturado quedó a disposición de la Fiscalía 124 de la Unidad de Género de Medellín por el delito antes mencionado. Luego fue presentado ante un juez de control de garantías mediante audiencia virtual para definir su situación jurídica y si se considera necesario imponerle medida de aseguramiento en centro carcelario.

“Es importante resaltar que esta persona hacía parte del cartel de los más buscados del departamento de Antioquia por delitos cometidos contra niños, niñas y mujeres. Así mismo, registra anotaciones judiciales por los delitos de concierto para delinquir, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y lesiones personales”, precisó el coronel Vargas.

Diego Alejandro Pérez Ramírez era buscado por las autoridades desde el año 2024. Con su captura, las autoridades ya consiguieron detener a tres de los 18 hombres que figuran en dicho cartel de los delincuentes más buscados en Antioquia.