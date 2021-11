No podemos seguir en la “Fracasomania”:Claudia López

En medio del balance de gestión sobre movilidad sostenible en la ciudad, la Alcaldesa Claudia López se refirió a las discusiones e incluso protestas en el Concejo de Bogotá y en la ciudad, acerca del Plan de Ordenamiento Territorial.

“Es una discusión compleja, siempre genera susceptibilidades; por algo dos alcaldes, Gustavo Petro y Enrique Peñalosa trataron de aprobar el POT y no pudieron, no pudieron ponerse de acuerdo con los concejales no pudieron con la ciudadanía, por difícil que sea debemos ponernos de acuerdo, no podemos seguir en la ‘fracasomania’, peleando para un metro, peleando para un POT”.

La Alcaldesa recordó que el plazo máximo para la aprobación del Plan de Ordenamiento Territorial, es el 9 de diciembre y le hizo un llamado al concejo para que se tome una decisión en favor se las propuestas.