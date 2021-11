Alcalde de Cali invita a discutir la instalación de estatua de Belalcázar

En entrevista en 6Am Hoy Por Hoy Jorge Iván Ospina, alcalde de Cali habló sobre la polémica de volver a colocar la estatua de Sebastián de Belalcázar, en donde el ministro de Defensa opinó que considera necesario volver a poner la estatua.

El alcalde señaló que, "no es un debate formal, sino de profundos contenidos, que necesita ser discutido ampliamente y de mucha pedagogía. Si usted ve a Belalcázar únicamente como el fundador de Cali no hay problema. Pero sectores muy importantes de la ciudad lo ven como el esclavista, asesino y criminal".

"Cuando este tipo de eventos han ocurrido, y han significado el sometimiento y la esclavización de un pueblo, la estatua toma otro tipo de evaluación. Este tipo de análisis tenemos que aprender a hacerlos", mencionó Sánchez.

Por otro lado, indicó que, "yo convoco a que discutamos el asunto y no tenemos porqué dar celeridad a instalar la estatua, si no asumimos un diálogo ciudadano ameno".

Finalmente, el alcalde mencionó que, "tal vez de forma no apropiada, le digo al ministro que no diga eso porque el diálogo no lo hemos hecho con suficiencia, hemos apenas atravesado un momento muy difícil".