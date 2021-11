Cali hace historia 50 años después con unos Panamericanos

Una auténtica selección de las nuevas figuras del deporte de 41 países pondrá en marcha este 25 de noviembre en Cali la primera edición de los Juegos Panamericanos Junior. En 1971 la ciudad se vistió de gala para organizar los Juegos Panamericanos.

Unos 3.500 hombres y mujeres entre los 14 y 22 años competirán en 39 disciplinas de un certamen que tendrá sedes alternas en las vecinas ciudades de Buga, Yumbo, Calima-Darien, Jamundí y Palmira, así como en la caribeña de Barranquilla. Elegida el 27 de marzo de 2019 para organizar la primera versión de los Juegos Panamericanos Junior, Cali superó a las candidaturas de Monterrey (México) y Santa Ana (El Salvador).

Desde entonces esta metrópoli de 2,5 millones de habitantes debió no solo correr contra el reloj para terminar los escenarios, como soportar cinco meses de incertidumbre por el aplazamiento del certamen a raíz de la pandemia de la covid-19, y después padecer los desmanes generados por las protestas sociales de mayo de este año.

Panam Sports, la organización deportiva panamericana presidida por el chileno Neven Ilic, ha definido el naciente certamen, que terminará el 5 de diciembre, como "un antes y un después" para las nuevas generaciones.

"Estamos muy expectantes, sobre todo porque creo que puede ser un antes y un después en el desarrollo de las nuevas generaciones del deporte de América", dijo Ilic en una entrevista con Efe.

El directivo celebró el entusiasmo de los responsables de los 41 comités olímpicos nacionales, que han respondido con el desplazamiento a Colombia de delegaciones más numerosas de las previstas en principio. "La concurrencia que estamos teniendo es histórica. Todos los países llevan delegaciones mayores de lo que esperábamos", añadió.

Agregó que otro valioso incentivo deriva de la decisión de reglamentar que los medallistas de oro en Cali y sus subsedes tengan clasificación asegurada en los Juegos Panamericanos que Santiago de Chile organizará en 2023.

"Son pocos (los países) que tienen una reserva económica para las nuevas generaciones. Con un evento grande los gobiernos tendrán una especial atención", añadió el presidente de Panam Sports. Precisó que la organización de estos Juegos deben marcar también el comienzo de un uso racional de los recursos, sin inversiones excesivas o faraónicas.

Sobre las medidas sanitarias que serán observadas anunció que "todos los acreditados de 18 años o más deben tener sus dos vacunas". Advirtió que "los no vacunados no pueden ser acreditados y no hay excepciones de ningún tipo".

Las medidas de prevención y cuidado impedirán a los deportistas alternar con el público. "Deberán mantenerse en sus hoteles, sin salir a la ciudad a cenas, fiestas o supermercados", señaló.